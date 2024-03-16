«تموين القاهرة» تخصص أرقاما لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أسعار السلع

حددت مديرية التموين بالقاهرة أرقام تليفونات لتلقي بلاغات المواطنين بشأن أسعار السلع على مستوى المحافظة، حيث يتم إخطار غرفة العمليات الفرعية بإدارات التموين بها وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مع إخطار قيادات المديرية وغرفة عمليات الوزارة والمحافظة عند الضرورة.

أرقام لتلقي بلاغات المواطنين

وأشارت المديرية في تقرير لها إلى تلقي بلاغات المواطنين حتى الساعة الثانية عشر صباحا على أرقام 27420025، 27420019، 27420037، 27420038.

وكان مديرية التموين بالقاهرة اتخذت عدة إجراءات خلال الفترة الماضية لتوفير السلع شملت ما يلي:

- مخاطبة شركة الأهرام وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وشركة تسويق الأسماك لموافاة المديرية بكميات السلع الهامة التي يتم طرحها في منافذها خلال شهررمضان بأسعارتقل عن السوق 15%.

ضخ السلع في معارض أهلا رمضان

- التنسيق بين المديرية والسوبر ماركت والهيبرات للمشاركة في أهلارمضان بجميع أحياء القاهرة، وعمل تخفيضات من 15-20% على السلع الأساسية والاستراتيجية طوال شهررمضان.

- الرقابة على السلع للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والالتزام بوجود الشهادات الصحية وأخذ العينات للفحص والتحليل والإعلان عن الأسعار.

- توفير السلع الغذائية والعمل على استقرار حالة السلع بالأسواق واتخاذ إجراءات فورية للقضاء على أي مشكلة والمرور الدوري على كل منافذ السلع.