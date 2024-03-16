الفنان نيكولا معوض: بحب الأدوار الصعبة والشريرة.. واكتشفت حب التمثيل بالصدفة

قال الفنان نيكولا معوض، إنه درس العلوم المسرحية من أجل ممارسة الإخراج، لكنه اكتشف حبه للتمثيل بالصدفة البحتة، فهو شغوف جدا بالإخراج ومتابعة كل ما هو جديد فيه، لكن لم يدرسه؛ لأن وقت دراسته لم يكن تخصص الإخراج متوفرا بالجامعات اللبنانية، بجانب رفض أهله لفكرة احترافه للإخراج.

نيكولا معوض: أحب أن أكون ممثلا أكثر من مذيع

وأضاف نيكولا معوض خلال حديثه مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج «كان عمري 20»، المذاع عبر أثير إذاعات راديو النيل، أنه يفضل لعب الأدوار الصعبة التي يبذل بها مجهودا كبيرا عن الأدوار السهلة التي يجسد فيها شابا وسيما، مؤكدا أنه يحب أن يكون ممثلا أكثر من حبه لمهنة الإذاعة.

وأشار «معوض» إلى أنه يفضل المرأة الحنونة عن المرأة الذكية والجميلة، بجانب حبه للمشي في الهواء الطلق عن ممارسة الرياضة في الجيم مع سماع الموسيقى، موضحا أنه يفضل أكل الكنافة عن البسبوسة.

نيكولا معوض يفضل السفر للأماكن الهادئة بجوار البحر

وأكد نيكولا معوض أنه متابع جيد للسوشيال ميديا، وينزعج بشكل كبير منها، لافتا إلى أنه يفضل السفر للأماكن الهادئة بجوار البحر، بجانب حبه لإرتداء الملابس الكاجوال أكثر من الكلاسيكية، ويحب لعب الأدوار الشريرة أكثر من لعب دور الشاب الوسيم.