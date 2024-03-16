محمد ثروت يكشف وظيفة زوجته.. أخفاها عن الجميع

يقدم الفنان محمد ثروت في السباق الرمضاني لهذا العام أكثر من عمل درامي ومن بينها مسلسل سر إلهي مع روجينا ومسلسل الكبير أوى، ولكنه كشف عن سر وراء الشخصيات التى يقدمها.

محمد ثروت يكشف عن سر بخصوص زوجته

قال الفنان محمد ثروت في تصريحات لـ«الوطن» إن هذا السر هو زوجته الفنانة منى جمال تعمل كمديرة أعماله حيث يهتم بأخذ رأيها في أدواره وتساعده في اختيار السيناريوهات المناسبة له، «منى أنا بحب فيها إنها سينسور جدا بالنسبالي في كل أدواري الفنية لأنها كدا كدا مدير أعمالي ومراتي».

وأضاف ثروت «لما بيتعرض عليا عمل سواء سر إلهى أو أي عمل بشتغل فيه باخد رأي منى دايما، لأنها بتنتبه للتفاصيل وبتقارن بين الأعمال اللي قبلها وكمان اللي بتتعرض عليا في نفس السيزون، ولازم يبقوا مختلفين عن بعض، يعني سعد غير شاكر مثلا شخصيتين مختلفين تماما».

يذكر أن الفنان محمد ثروت يشارك في السباق الرمضاني لهذا العام بعملين الأول مسلسل سر إلهى مع روجينا وأحمد مجدي ورنا رئيس وعدد آخر من الفنانين، والثاني ضيف شرف في مسلسل الكبير أوي مع أحمد مكي.