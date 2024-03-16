«نصف ساعة».. العناية الإلهية تنقذ محمد ثروت من حريق ستوديو الأهرام

طمأنت منى، زوجة الفنان محمد ثروت، الجمهور عليه بعد الحريق الذي اندلع خلال الساعات الماضية داخل ستوديو الأهرام، حيث كان يتواجد داخل أحد البلاتوهات لتصوير إعلانات، قبل وقت قليل من اندلاع الحريق.

وقالت «منى» إن زوجها محمد ثروت بخير، وخرج قبل أن يندلع الحريق في الاستوديو بنصف ساعة فقط.

وكتبت منى ثروت في تدوينة عبر حسابها على «فيسبوك»، «يا رب سترك ورضاك الحمد الله حمدًا كثيرًا، ثروت والكرو كله كان في الاستوديو قبل الحريق بنص ساعة، الحمد لله، ربنا سلم، يارب الناس كلها تبقي بخير، وتعدي على خير، يارب احفظنا جميعًا».

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام

اندلع حريق هائل في ستوديو الأهرام، في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل «لوكيشن» تصوير مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان.

وأكّد مصدر من جهة إنتاج مسلسل المعلم، عدم وجود إصابات من فريق التصوير في حريق ستوديو الأهرام، مشيرًا إلى أن جمعيهم غادروا اللوكيشتن قبل دقائق من اندلاع الحريق.