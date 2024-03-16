«مياه القاهرة» تطلق حملة للتوعية بترشيد الاستهلاك

أطلقت شركة مياه الشرب بالقاهرة حملة لنشر الوعي المائي وثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب بالمساجد والمساكن والأنشطة التجارية، وفقا لتوجيهات الدولة وتزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم.

محطة مياه الأميرية

وأشارت الشركة إلى استهداف المناطق التي تخدمها محطة مياه الأميرية والتي تشمل مناطق حدائق القبة، منها شارع مصر والسودان ومتفرعاته، شارع الجراج، شارع سعد زغلول وشارع دويدار ومنطقة القبة وميدان حدائق القبة، وتمت التوعية بمخاطر استخدام الفلاتر المنزلية والاستخدام الأمثل للخزانات العلوية وتطهيرها بصفة دورية والاتصال بالخط الساخن 125 في حالة رغبة العملاء في تطهير الخزانات بمعرفة معامل الشركة والترويج للخدمات المقدمه كالقطع الموفره ومميزات عدادات مسبق الدفع وكيفية ترشيد استخدام المياه والتوعية بمخاطر وصلات الخلسة.

حملات توعية

وقامت الشركة بتكثيف حملات التوعية واستطلاع الرأي بدور العبادة لاستمرار أنشطة رجال الدين طوال العام، حيث تم تنفيذ ندوة توعوية عن أهمية ترشيد استهلاك المياه بعد صلاة الظهر بمسجد الشيخ محمد صديق المنشاوي بحدائق القبة.

وقام قطاع الإعلام بشركة مياه القاهرة بتنويع طرق الاتصال واستغلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي في فتح قنوات اتصال جديدة مع عملاء الشركة تيسيراً عليهم ولضمان استقبال أي شكاوى أو مقترحات منهم.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أهمية الدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب بالقاهرة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها وترشيد الاستهلاك من خلال اتباع السلوكيات الصحيحة ف التعامل مع مياه الشرب.

كما أوضح أن الشركة تستهدف من خلال أنشطتها التوعوية جميع فئات الجمهور بإستخدام قنوات ومحتوى متنوع من خلال الندوات التوعوية والفيديوهات التعريفية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب، كما تحرص على تطوير الأساليب والطرق المستخدمة لتوعية الجمهور باستخدام احدث قنوات الاتصال الجماهيري.