«مياه القاهرة»: نخدم 15 مليون عميل بالعاصمة ونعمل على تحسين الخدمات

استقبلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلا في قطاع الإعلام وخدمة العملاء وفدا من طلاب كلية الإعلام جامعة المنوفية، للتعريف بخدمات الشركة ودور الإعلام في التواصل مع المواطنين ونشر الوعي بقضايا المياه.

عرض مختصر عن طبيعة عمل شركة مياه الشرب

وتضمنت الزيارة تقديم عرض مختصر عن طبيعة عمل الشركة وتطوريها منذ عام 1865 وحتى وقتنا الراهن والخدمات التي تقدمها، بجانب استعراض الأساليب التكنولوجية فائقة الجودة التي تستخدمها الشركة حيث تخدم أكثر من 15 مليون عميل في العاصمة.

وزار الوفد المركز الإعلامي لمياه القاهرة للتعرف على طبيعة عمله، ومعرفة كيفية إدارة الصورة الاعلامية والذهنية للشركة وأسلوب التعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة من العملاء عبر الخط الساخن 125.

تحسين الصورة الذهنية للشركة

وقال اللواء محمد كلبوش، رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء، إن قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة يعمل كحلقة اتصال واحدة، مؤكدا أن زيارات كليات الإعلام للشركة تعمل على إبراز دورها الفعال في المجتمع.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الشركة ترحب دوما بالتعاون مع مختلف الجهات وخاصة الأكاديمية، مشددا على تنظيم الشركة لزيارات ودورات تدريبية، يأتي إيمانا منها بدورها المهم في دعم وتطوير المجتمع المحلي.