لماذا تتراجع أسعار الذهب في الصاغة؟.. اعرف الأسباب

سجلت أسعار الذهب في الصاغة انخفاضًا واضحًا خلال الأسبوع الماضي، نتيجة التراجع التدريجي الذي يحدث في سعر صرف الدولار.

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إنه بالإضافة إلى التطورات الإيجابية فيما يتعلق بالسيولة الدولارية لدى الحكومة، الأمر الذي يحقق المزيد من الاستقرار في السوق ويعيد الذهب إلى التسعير العادل.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم السبت عند المستوى 2950 جنيهًا للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2970 جنيهًا للجرام.

خلال الأسبوع الماضي انخفض الذهب بنسبة 9.8% حيث أغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2950 جنيهًا للجرام، بينما افتتح التداول عند 3270 جنيهًا للجرام.

وشهدت الفترة الأخيرة استقرارًا في سعر الصرف وتراجعًا تدريجيًا لسعر الدولار في البنوك في ظل اختفاء للسوق الموازي، وهو الأمر الذي وفر هدوءًا كبيرًا في تعاملات الذهب بالرغم من استمرار التحوط في التسعير ولكن بفارق ضعيف.

ضعف الطلب على الذهب

وأشارت المؤسسة إلى أن الذهب المحلي يشهد طلبًا ضعيفًا مع بداية شهر رمضان قد يستمر حتى منتصف الشهر، وذلك قبل أن يعود الطلب الموسمي قبل فترة الأعياد إلى التزايد من جديد.

وشهدت الأسواق المحلية عودة تدريجية للثقة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية، وذلك بعد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وحصول مصر على شريحة أولى من صندوق النقد الدولي بمقدار 1.5 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل بمقدار 8 مليار دولار.

وانعكس هذا على البنوك التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليارات دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وقامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أيضاً برفع نظرتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابية بعد أن كانت سلبية، الأمر الذي يمهد لرفع تصنيف مصر الائتماني.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى عودة ثقة المواطنين وتزايد تحويلات المصريين من الخارج من خلال البنوك بشكل تدريجي، بالإضافة إلى تزايد عمليات التنازل عن الدولار في البنوك والصرافات.

كل هذه العوامل أدت إلى تزايد الثقة في الأسواق وإلى استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، ودخول سيولة دولارية كبيرة تساهم في تهدئة الأوضاع، وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية الذي استمر في التراجع التدريجي من أعلى مستوى سجله ليعمل هذا على انخفاض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي.