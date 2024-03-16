خسائر كبيرة في أسعار الذهب خلال أسبوع.. اعرف انخفض لكم؟

حققت أسعار الذهب خسائر كبيرة منذ بداية شهر مارس الجاري، بعد أن تجاوز سعر جرام عيار24 مستوى 4300 جنيه في منتصف شهر يناير الماضي، ليتداول اليوم عند 3371 جنيهًا للجرام، وفقًا لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب المحلية خسائر كبيرة في الأسعار، حيث سجل سعير الذهب عيار 21 تراجع بقيمة 320 جنيها خلال الأسبوع الماضي، ليباع اليوم بـ2950 جنيها، مقابل 3270 جنيها السبت الماضي.

ويتداول سعر جرام الذهب عيار24 اليوم السبت 16-3-2024 عند مستوى 3371 جنيها، مقارنة بـ3737 جنيهًا سعر الجرام قبل أسبوع تقريبًا، بتراجع نحو 366 جنيهًا للجرام الواحد.

خسائر جرام الذهب عيار21

وسجل سعر جرام الذهب عيار21 نحو 2950 جنيها، مقابل 3270 جنيها في 9 مارس الجاري.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب، اليوم السبت، في محال الصاغة 23 ألفًا و600 جنيه، متراجعًا من مستوى 26 ألفًا و160 جنيها سعر يوم 9 مارس الجاري، بخسائر نحو 2560 جنيها.