هبوط حاد في أسعار الذهب بخامس أيام رمضان.. عيار 21 يخسر 50 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مارس 2024، تراجعًا ملحوظًا، في مصر بمحلات الصاغة، خلال منتصف التعاملات اليومية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة نحو 2920 جنيهًا للشراء، دون مصنعية، متراجعًا 50 جنيهًا عن أسعار بداية التعاملات التي وصل فيها عند مستوى 2970 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-3-2024، خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة المصرية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، تفاصيل تراجع أسعار الذهب وفقًا لآخر التحديثات المعلنة، من الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة، مسجلا نحو 3337 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة، عند مستوى 2920 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة، مسجلا نحو 2502 جنيه للشراء، دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في محلات الصاغة، عند مستوى 1952 جنيهًا للشراء، دون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة، مسجلا نحو 23360 جنيهًا للشراء، كما سجل سعر الأوقية الذهبية نحو 2168 دولارًا للشراء.