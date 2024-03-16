أسعار الذهب اليوم السبت 16-3-2024 في مصر.. عيار 21 يسجل 2925 جنيها

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 16-3-2024، استقرارًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، نحو 2925 جنيهًا، دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت 16-3-2024، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، مسجلا 3342 جنيه، للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بمحلات الصاغة، دون مصنعية، مسجلا نحو 2925 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2507 جنيهًا دون مصنعية، وسجل عيار 14 اليوم في مصر استقرارًا بمحلات الصاغة مسجلا نحو 1955 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 16-3-2024 استقرارًا بمحلات الصاغة، عند مسوى 23400 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2158 دولارًا للشراء.