موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 16-3-2024 وعدد ساعات الصيام

حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية تفاصيل إمساكية شهر رمضان في مختلف المحافظات، وتضمنت موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 16-3-2024، في سادس أيام الشهر الكريم، الذي يحرص فيه المسلمون على أداء الطاعات والعبادات المختلفة للتقرب من الله تعالى.

موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 16-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة، إلى أن موعد أذان المغرب في الدقهلية اليوم السبت 16-3-2024 يحين في الساعة 6 مساء و3 دقائق.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 16-3-2024

وحددت الهيئة عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم السبت 16-3-2024، بنحو 13 ساعة و48 دقيقة، إذ تبدأ من رفع آذان الفجر الساعة 4 صباحا و35 دقيقة حتى أذان المغرب الساعة 6 مساء و3 دقائق.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم السبت 16-3-2024

وأضافت الهيئة، أن مواقيت الصلاة على مدار اليوم في محافظة الدقهلية اليوم السبت 16 مارس سجلت الآتي:

- صلاة العصر.. الساعة 3 مساء و29 دقيقة

- صلاة المغرب.. الساعة 6 مساء و3 دقائق

- صلاة العشاء.. الساعة 7مساء و22 دقيقة

- صلاة الفجر.. الساعة 4 صباحا و35 دقيقة

- صلاة الظهر.. الساعة 12 ظهرا و3 دقائق.