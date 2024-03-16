كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية مواقيت وموعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024، وذلك في سادس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024؛ وذلك لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم وتأدية الصلوات الخمس.

وأعلنت وزارة الأوقاف الجزائرية عن مواعيد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024، وتختلف هذه المواعيد في العديد من المدن، وفيما يلي تفاصيلها:-

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024

وعن موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024 فهو الساعة 6:57 مساءً، وعن مواقيت الصلوات الأخرى تأتي صلاة الفجر 5:22 صباحًا، والشروق 6:56 صباحًا، وصلاة الظهر 12:57 مساءً، وصلاة العصر 4:21 مساءً، وصلاة العشاء 8:21 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024 بمدينة بجاية

وعن موعد أذان المغرب في بجاية الجزائرية اليوم السبت 16-3-2024 ستكون الصلاة عند الساعة 6:49 مساءً، وموعد أذان الفجر 5:14 صباحًا، والشروق 6:48 صباحًا، وصلاة الظهر 12:49 مساءً، وموعد صلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:13 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم السبت 16-3-2024 بمدينة عنابة

أوضحت وزارة الأوقاف الجزائرية مواقيت الصلاة في مدينة عنابة اليوم السبت 16-3-2024، حيث سيكون موعد أذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:38 مساءً، وأذان الفجر سيكون في الساعة 5:03 صباحًا، ووقت الشروق سيكون في الساعة 6:37 صباحًا. أما صلاة الظهر فستكون في الساعة 12:38 ظهرًا، وصلاة العصر في الساعة 4:02 مساءً، وصلاة العشاء في الساعة 8:02 مساءً.