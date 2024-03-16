موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 وعدد ساعات الصيام

يترقب آلاف المسلمين، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024، والموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك، إذ يولون أهمية كبرى لأذان المغرب طوال شهر الصيام، لارتباطه بموعد الإفطار، فيما تكثف ربات البيوت من جهودهن لسرعة الانتهاء من إعداد وجبات الإفطار لأسرهن، كما ينتشر العشرات كخلية نحل داخل مطابخ الخير لإعداد وجبات الإفطار الساخنة للصائمين.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر الصيام، وتوقيت الإفطار، وموعد صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويختلف موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك، إذ يتأخر عن موعده بالأمس بمقدار دقيقة واحدة، ويزيد عدد ساعات الصيام اليوم بمقدار دقيقتين مقارنة بالأمس.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم السبت 16-3-2024

ويحين موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم السبت 16-3-2024 بحسب إمساكية رمضان 2024، في تمام الساعة 6:06 مساءً، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:23 مساءً، وموعد صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، وتصل عدد ساعات الصيام اليوم السبت لنحو 13 ساعة و47 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد صلاة المغرب في الفيوم، فقد حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلنته دار الإفتاء في بيان سابق بإنّه يبدأ بغروب قرص الشمس كاملًا وينتهي بانتشار الشفق الأحمر في السماء.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 16-3-2024

ويحل علينا موعد الإفطار اليوم في الفيوم السبت 16-3-2024 بالتزامن مع انطلاق أذان المغرب وذلك في تمام الساعة 6:06 مساءً، فيما يكون موعد السحور بدءًا من الساعة 2:18 صباحًا، ويستمر حتى وقت الإمساك في تمام الساعة 4:18، ويكون موعد شروق الشمس في الفيوم في تمام الساعة 6:04 صباحًا.