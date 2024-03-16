أحداث الحلقة الخامسة في مسلسل محارب شهدت محاولة ماجد المصري في دور رجل الأعمال عزازي بتشويه سمعة محارب على مواقع التواصل الاجتماعي لكسب التعاطف مع ابنه المتهم في قتل والدة محارب عن طريق دهسها بسيارته أثناء قيادته بتهور، ما جعله يجتمع مع فريق السوشيال ميديا في مكتبه ليطلب منهم مسح فيديوهات ابنه التي تم تصويرها أثناء الحادث، ومحاولة تشويه سمعة محارب وإظهاره كبلطجي يرغب في الحصول على أموال مقابل التنازل عن قضية قتل والدته حتى ينقلب الرأي العام ضده.

مسلسل محارب الحلقة 6.. هل ينقلب الرأي العام ضد حسن الرداد؟

وسنشهد في مسلسل محارب الحلقة 6 ردود أفعال الرأي العام حول الحملة التي يشنها عزازي عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد أن أسند عزازي قضية ابنه إلى محامٍ آخر يمثل دوره الفنان تامر عبد المنعم، والذي يطلب منه أن يدير كافة الشؤون القانونية الخاصة به وبشركاته مقابل الحصول على براءة ابنه بدلا من أحمد زاهر، ويوافق عزازي على ذلك.

وعندما علمت زوجته التي تمثل دورها الفنانة نرمين الفقي ما قام بفعله عزازي بإسناد القضية لمحامٍ آخر، رفضت ذلك بشدة معللة ذلك بأن حسام هو الأجدر بالدفاع عن ابنهم إذ أنه يعلم كافة أبعاد القضية منذ البداية لتتوالى الأحداث اليوم في مسلسل محارب الحلقة 6.