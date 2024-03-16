الدكتور علي جمعة يوضح حكم قصة شعر «ديل الحصان» للشباب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال رجل حول حكم إطالة الشباب الشعر وعمل ضفيرة وديل حصان؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده ضفيرة، ومباح للرجل إنه يربى شعره ويعمل ضفيرة، أو ضفرتين».

علي جمعة: يوجه في الشريعة ما يسمى المباح والمتاح

وأوضح المفتي السابق: «يجوز للرجل إنه يعمل شعره ديل حصان، زي ما بيسموها دلوقتى، لكن لازم ناخد بالنا في قاعدة عامة، وهي الأمر بالعرف، فلما نلاقى الأمر ده بيعمل صدامات يبقى بلاش منه، عشان في رفض مجتمعي له، فى حاجة عندنا في الشريعة اسمها المباح والمتاح، يعني لو جيت المسجد لابس ترينج عشان أدى درس وأصور برنامج، يبقى أنا عملت مباح لكن غير متاح، مينفعش».

يذكر أن برنامج «نور الدين»، يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا أنفسهم في حيرة.