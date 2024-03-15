هل النقاب فرض؟.. إليك إجابة علي جمعة عن سؤال طفلة ببرنامج «نور الدين»

توجهت طفلة بسؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول أن النقاب يستخدم في السرقة، فهل هو فرض مثل الحجاب؟

النقاب ليس فرضا

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «النقاب ليس فرضا، ولما السيدة المنتقبة تروح الحج أو العمرة بتكشف وجهها، لأنه ليس فرضا، لكن الحجاب فرض فالصلاة تدل على فرضية الحجاب وليس النقاب».

الصلاة تؤكد فرضية الحجاب

وأوضح: «في بنات كثيرة مش محجبة ولما بتيجي تصلي بتلبس حجاب ليه علشان تبقى صلاتها صحيحها، هى عارفة هنا إن الحجاب فرض فلازم يتم ارتداؤه لما تصلي».