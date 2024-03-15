3 أسئلة شائكة يجيب عنها علي جمعة في برنامج «نور الدين».. ليه البنات بتتحجب؟

يواصل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء الإجابة على أسئلة الأطفال، التي أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وجودهم في مقدمة أولوياتها خلال شهر رمضان 2024، من خلال تقديم برامج وأعمال فنية مختلفة تعمل على توعيتهم وتساعد في تربيتهم على الأخلاق الحميدة.

الحلقة 5 من «نورالدين» للدكتور علي جمعة

يطل علينا الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتى الجمهورية السابق، في الحلقة الخامسة من برنامج «نور الدين»، ويجيب خلال هذه الحلقة على بعض الأسئلة المفاجئة من طلاب المرحلة الإعدادية عن الحجاب بردود واضحة ودقيقة، ومن هذه الأسئلة على سبيل المثال: «ليه البنات بتتحجب والولاد لا؟».

وجاؤ رد جمعة: «البنات معروفين بالجمال بعكس الرجال مش على نفس القدر، فالبتالي لازم النساء تتحجب، يعني ربنا خلقك جميلة وفاتنة فربنا قالك علشان منعملش (دوشة) اتحجبي.. فبقيتي أكثر جمالا وبهاءً، فربنا قالك الجمال ده بتاعك أنتي، وأَمْرِك بيدك أنك تتحجبي أو لا، والولاد برضه عندهم حجاب، بس بيكون من السرة إلى الركبة».

وأجاب مفتي الجمهورية السابق عن سؤال آخر من طفلة يقول: «هل المايوه الشرعي حلال؟» قائلًا: «البوركيني أحسن من البكيني».

كما أجاب عن سؤال آخر لطفلة تسأل عن حكم ارتداء الحجاب الشرعي بطريقة خاطئة كإظهار الرقبة، فهل تنزع الحجاب؟، ليرد عليها جمعة: «لأ تفضل لابساه وتحاول أنّها تحسّن فيه، إحنا لما بنلاقي حد عامل 70% أو 50% مش بنؤمره أنّه يسيب الـ70%، لكن بنساعده أنّه يكمّل الـ30%».

وهذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها فضيلة العالم الجليل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتى الجمهورية السابق، مع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية للوصول إلى إجابات تعليمية ومعرفية حول تلك الأسئلة الوجودية التي يعجز الأهالي عن الإجابة عنها، من أمثلة: «فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟»، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة.

جدير بالذكر أنّ الحلقة الخامسة من برنامج «نور الدين» مخصصة لطلاب المرحلة الإعدادية من عمر 11 حتى 15 سنة وعدد الطلاب الحاضرين في الحلقة 64 طالبًا.

مواعيد عرض برنامج «نور الدين»

القناة الأولى:

العرض الأول: الساعة 1 ظهرًا.

الإعادة: الساعة 4 إلا ربع فجرًا.

قناة CBC:

العرض الأول: الساعة 5 وربع مساءً.

الإعادة: الساعة 4 فجرًا.

قناة ON:

العرض الأول: الساعة: 2 ونصف ظهرًا.

قناة الناس:

العرض الأول الساعة : 9 ونصف مساء.