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دراما المتحدة

علي جمعة يجيب عن سؤال طفلة.. هل المايوه الشرعي حلال؟

كتب:

يارا أشرف
04:13 م | الجمعة 15 مارس 2024
الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق

الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال طفلة مفاداه المايوه الشرعي حلال أم حرام؟

رأي «علي جمعة» في المايوه الشرعي

وقال الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «البوركيني أحسن من البكيني».

فرض الحجاب على المرأة

ورد على سؤال طفلة أخرى، حول لماذا فرض الله الحجاب على البنات، ولم يفرضه على الأولاد، قائلا: «البنات جمال فلازم يتحجبوا، ربنا خلقك جميلة وفاتنة، فربنا قالك علشان منعملش دوشة اتحجبي.. فبقيتي أكثر جمالا وبهائا».

وتابع: «الولاد عندهم حجاب برضوا بس من السرة إلى الركبة».

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