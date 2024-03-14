عالم بالأزهر: برنامج «نور الدين» نوع من التجديد (فيديو)

قال الدكتور أشرف سعد، من علماء الأزهر الشريف، إن برنامج «نور الدين»، لفضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، نوع من التجديد، ووضع القضايا على مستوى التيار الوسطي.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «فضيلة الشيخ علي جمعة، وضع محددات للبنت والولد، في العلاقة بينهما، لو أغلقنا عليهم دلوقتي في الواقع مش هتلاقي إلا السرية ودي أمر خطير، فالشيخ علي قال لنا بلاش سرية ولازم يكون فيه عفاف».

وتابع: «الأجيال مختلفة علشان التكنولوجيا، وأصبح جزءا، من مستقبلهم، لازم ننزل لأرض الواقع، الشيخ علي جمعة بيربى الضمير عند الأولاد».