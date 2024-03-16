منذ الإعلان عن مسلسل كامل العدد +1 قبل رمضان، وينتظر متابعيه من الجزء الأول عرض المسلسل حتى يتمكنوا من استكمال أحداثه، ومنذ بداية الجزء الثاني وتعيش أسرة دينا الشربيني في دور ليلى وشريف سلامة في دور أحمد أجواء أسرية مترابطة، بعد أن أحبوا أبناءهما بعضهم في الجزء الأول، وشهدت أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل أحداث شيقة، وتحديدا بعد أن علمت ليلى بوجود امرأة تحب زوجها وترغب في التقرب منه.

موعد إعادة مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON drama الحلقة السادسة

وعن موعد إعادة مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الحلقة السادسة، فيتم إذاعة الحلقة في عرضها الأول على الفناة نفسها بالتزامن مع وقت الإفطار، بعد انتهاء آذان المغرب في تمام الساعة 6:05 مساء، على أن يتم إعادتها على نفس القناة في تمام الساعة 1:30 صباحا، بينما يتم إذاعة الحلقة على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

ومن المتوقع أن نشهد أحداث شيقة في الحلقة السادسة مساء اليوم في ميلسل كامل العدد الحلقة 6، بمتابعة ما ستفعله ليلى مع أحمد زوجها الذي ظهر له إحدى المعجبات التي تتقرب منه، إذ تحاول منذ الحلقة الماضية معرفة من هي تلك المرأة، ما جعلها تذهب لسيدة لتقرأ لها الفنجان.