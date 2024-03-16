علي جمعة: ارتداء الرجال للخاتم الفضة حلال.. والحظاظة ممنوعة «فيديو»

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال حول حكم ارتداء الرجال للخواتم والحظاظات؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قنوات الشركة المتحدة، اليوم السبت: «الخاتم حلال وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تختم بالخاتم، ويجب أن يكون من الفضة، والإمام البيهقي كتب كتابا عن خاتم النبي وأين كان يضعه؟.

وتابع: «إنما الحظاظة دي معرفش هي شكلها ايه، بس اسمها كفاية، يعنى بيلبس حاجة بتجيب الحظ، وهذا ليس عندنا في الإسلام وممنوع».

معلومات عن برنامج نور الدين

ويعرض برنامج نور الدين، على قنوات الشركة المتحدة، طوال شهر رمضان، ويفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا أنفسهم في حيرة.