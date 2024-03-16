جرى الإعلان بشكل رسمي عن موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة 6، التي سيجري عرضها مساء اليوم، بطولة الفنان أمير كرارة، لتكشف عن آخر تطورات دكتور ياسين، الشخصية التي يقدمها.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة 6

وموعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on drama الحلقة 6، سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وسيجري إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة السادسة والربع صباح يوم غد الأحد، وأيضا الساعة الخامسة الا ربع مساء الغد.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أمير كرارة وميرنا جميل وأحمد رزق وصفاء الطوخي، وسيد رجب ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وتامر نبيل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.