300 وظيفة جديدة في الشهر العقاري.. غدا آخر موعد للتقديم في التعيينات

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقدم في تعيينات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، لتعيين 50 في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الآتية: «مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات/ اتصالات، مهندس حسابات»، و250 في وظيفة باحث ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث «ج».

شروط التقديم لوظائف الشهرالعقاري:

1- أن يكون مصري الجنسية.

2- ألا يزيد سن المتقدم عن 26 عاما.

3- أن يكون المتقدم لوظائف الهندسة حاصل على مؤهل هندسي يتواءم مع طبيعة عمل الوظيفة.

4- أن يكون المقتدم لوظيفة باحث قانون ثالث حاصل على ليسنس حقوق أو ما يعادله.

5- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد جدا على الأقل.

6- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

7- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.

المستندات المطلوبة:

بيانات التقديم على الوظائف

يتم التقديم إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 1 مارس وحتى 16 مارس 2024 على الرابط