مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تقرر مساعدة أمير كرارة

منذ الظهور الأول لسامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل ضمن أحداث مسلسل بيت الرفاعي، قررت الوقوف بجانب دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، وهو ما ظهر في الحلقة 5.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5.. ميرنا جميل تقف بجوار أمير كرارة

بدأت مساعدة سامية حلويات لدكتور ياسين في مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 5 بتمكنها من الحصول على خط الهاتف المحمول الخاص به، وبالفعل ذهبت إليه وأعطته إياه، وشكرها على هذه المساعدة.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، لكن سامية حلويات ساعدت دكتور ياسين في أن يسلم ابنته حبيبه إلى والدتها من خلال خطة حتى لا يلقى القبض عليه، فاستعانت برجل آخر كي يسلم هو حبيبة ليتفادى أي خطر أو كمين من الشرطة وهو ما حدث بالفعل لكنها نجحت في أن تجعله يهرب وتهرب معه من الشرطة.