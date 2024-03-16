«الوطن» تطلق مسابقتي «المسلسلاتي» عبر منصاتها.. إحداهما للصم وضعاف السمع

أطلقت «الوطن» مسابقتي «المسلسلاتي» عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم خلالها طرح سؤال في نهاية كل حلقة من برنامج المسلسلات الذي يذاع مساء كل يوم على منصات «الوطن»، ويحصل صاحب الإجابة الصحيحة على جائزة، كما يتم طرح سؤال في نهاية اللايف اليومي الموجه للصم وضعاف السمع، ويحصل صاحب الإجابة الصحيحة على جائزة أيضا.

خريطة برامج متنوعة في رمضان 2024

وكانت قد أطلقت «الوطن» خريطة برامجية متنوعة في رمضان 2024 على منصاتها المختلفة، تتنوع بين فنية واجتماعية ودينية، وحرصت على تقديم مجموعة برامج جديدة من البودكاست في انطلاقة مختلفة منذ أيام مع بداية شهر رمضان.

«الوطن» تدعم الصم والبكم لمشاهدة المسلسلات

كما أطلقت «الوطن» خدمة جديدة لذوي الهمم من الصم والبكم، تتمثل في ترجمة ملخصات مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بلغة الإشارة، انطلاقًا من استراتيجيتها المستمرة لدعم «قادرون باختلاف»، وتوفير سبل الراحة لهم خلال الشهر الكريم.