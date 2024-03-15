مؤلف يحيى وكنوز 3 لـ«الوطن»: المسلسل مغامرة إنتاجية ذكية من المتحدة

قال الكاتب محمد عدلي، مؤلف مسلسل الأنيمشن المصري يحيى وكنوز 3، إنّ الجزء الجديد من المسلسل يستهدف منع سرقة الحضارة المصرية ونسبها إلى آخرين.

وأوضح أن كتابة نص الجزء الثالث من الملسل استغرق ما يقرب من 6 شهور، ويتضمن المسلسل 3 عصور تاريخية فى مصر وهم العصر المصري القديم، الروماني القديم، الاسلامي، وخاصة فى حلقة كليوباترا والتي يظهر خلالها الاشتباك بشكل واضح.

مسلسل يحيى وكنوز لا يقدم حصة تاريخ

وأضاف «عدلي» فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ سلاسل الأعمال الفنية تتجه للملل فى كثير من الأحيان، وكان يهدف أن يبتعد عن ذلك الامر، ويكون هناك شغفًا بالأحداث، خاصة أنه لا يقدم حصة تاريخ، ولكنه يغزل عملا دراميًا يسقطب من خلاله الأطفال والكبار، وأن يكون هناك جرأة ومواجهة مباشرة مع لصوص التاريخ.

يحيى وكنوز مغامرة انتاجية ذكية

وتابع الكاتب محمد عدلي، أنّ مسلسل يحيى وكنوز يعد مغامراة إنتاجية ذكية للغاية من الشركة المتحدة للخدمات الاعلاميّة، أثقلت القيمة الفنية أكثر من العائد المادي، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات لخروج المسلسل فى أبهي صورة.

ووجه الشكر للكاتبة الصحفية علا الشافعي، المشرف العام على العمل الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإسلام عبدالحكيم، المشرف العام على المسلسل، ومصمم الجرفيكس والأنيمشن رامي عيد، ومخرج العمل محمد عيد، الذين دعموا المشروع بشكل كامل حتى خرج إلى النور.