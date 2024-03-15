مؤلف مسلسل الكبير أوي 8 يكشف لـ«الوطن» سبب الظهور القليل لحزلقوم وجوني

حقق مسلسل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي نجاحًا كبيرًا منذ عرض أول جزء عام 2010، ليعود مرة أخرى ليحقق نجاحات كبيرة واضحة من ردود الفعل بعد عرض أول 5 حلقات في الجزء الثامن خلال الموسم الرمضاني الحالي، نتيجة الأفكار التي يتم تقديمها خلال أحداث المسلسل.

أحمد سعد والي، مؤلف مسلسل الكبير أوي 8، يروي لـ«الوطن» تفاصيل جديدة عن مشاركته في كتابة العمل الكوميدي، موضحًا أن كل ما يفكر فيه قبل كتابة بعض الحلقات، هو الشيء الذي يضيفه للمسلسل الناجح، مضيفًا: «المسلسل ناجح وعامل أجزاء كتير جدًا ويعتبر براند، وكان فارق معايا هضيف إيه بعد ما اتعمل منه 180 حلقة، ايه الأفكار اللي هتتعمل تاني فوق الحلقات دي».

سبب الظهور القليل لحزلقوم وجوني

يؤكد «والي» أنه نجح رفقة فريق العمل، في تقديم أفكار جديدة لجميع شخصيات مسلسل الكبير أوي الجزء 8، من ناحية الكوميديا والضحك، وعن سبب الظهور القليل لبعض الشخصيات مثل حزلقوم وجوني في أول 5 حلقات من المسلسل، أوضح قائلاً: «الشخصيات بتظهر حسب الأفكار اللي بيقدمها الكاتب، في بعض المشاهد زي الشمامين مثلأً اللي بتعتمد على ظهور الكبير أغلب الوقت، وأوقات تانية هنلاقي حزلقوم متصدر المشاهد، وكذلك شخصية جوني، الفكرة بتكون في الموضوع نفسه اللي بيتناقشه أحداث الحلقة».

«والي» يشيد بأحمد مكي والمخرج أحمد الجندي

تحدث «والي» أيضًا عن عمله رفقة الفنان أحمد مكي، الذي يمثل له نجاحًا كبيرًا من ناحية الإضافة الفنية، كما أشاد أيضًا بالمخرج أحمد الجندي ووصفه بأحد أفضل المخرجين.