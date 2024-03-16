تصاعدت أحداث مسلسل محارب على مدار الحلقات الماضية، فمنذ الحلقة الأولى بعد قتل وفاة محارب في زفافه على يد أحد الشباب المتهورين في القيادة وانقلبت حياة محارب رأس على عقب، إذ يحاول ماجد المصري في دور رجل الأعمال الشهير غزازي والد الشاب الذي قتل والدة محارب بالضغط عليه لاتنازل عن القضية، فبعد أن عرض عليه أموال ورفضها، قام بتلفيق قضية لها بدهسه أحد الأشخاص بسيارته الأجرة حتى يستطيع مساومته.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة cbc الحلقة السادسة اليوم

وعن موعد إعادة مسلسل محارب على قناة cbc الحلقة السادسة اليوم، فيتم عرض وبث الحلقة الجديدة في تمام الساعة 9 مساء، لتكون اول إعادة لها الساعة 5:15 فجرا على القناة نفسها، بينما تكون الإعادة الثانية الساعة 3:45 مساء في اليوم التالي، لنشهد أحداث شيقة في مسلسل محارب الحلقة السادسة بعد هروبه من مستشفى السجن التي دخلها بعد تعرضه لضرب مبرح في الحبس.

ومن المتوقع أن ينقلب الرأي العام ضد محارب في حلقة اليوم، إذ يعمل عزازي وفريق السوشيال ميديا لديه على تشويه سمعته وقلب الرأي العام ضده في مسلسل محارب الحلقة 6 المقرر إذاعتها اليوم السبت، كما نشهد ما يفعله المحامي الجديد الذي وكله عزازي للدفاع عن ابنه في قضية القتل.