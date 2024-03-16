أسعار اللحوم والسلع الأساسية داخل معارض التموين بالقاهرة

أكدت مديرية التموين بالقاهرة توفير السلع بأسعار مخفضة داخل المعارض والمنافذ التابعة للمديرية منها، معارض «أهلا رمضان» والمجمعات الاستهلاكية من شركات الأهرام والنيل والمصرية»، للتخفيف عن كاهل المواطنين في شهر رمضان.

أسعار اللحوم المجمدة

- اللحوم المستوردة المجمدة برازيلي بسعر 320- 340 جنيها للكيلو

- اللحوم المستوردة المجمدة هندي بسعر 230- 250 جنيها للكيلو

- اللحوم الكندوز الطازجة سوداني ب250 جنيها للكيلو

- الدواجن المجمدة متنوعة برازيلى وغيرها بسعر 105 جنيهات للدجاجة على حسب الوزن

- الأسماك بنوعها الطازج والمجمد بأنواع جيدة وأسعار تتراوح ما بين 95- 200 جنيه للكيلو

سعر أطباق البيض

- أطباق البيض العادية بأنواع جيدة ما بين 140-155 جنيها للكرتونة وأسعار تنافسية للأسواق

-الأرز المعبأ بسعر 30-33 جنيها للكيلو

- المكرونة العبوة 350، 400 جرام بسعر من 13-15 جنيها

- المكرونة العبوة 1كيلوجراما بسعر 26 إلى 32 جنيها للكيلو

- السكر بـ27 جنيها للكيلو.

وأكدت المديرية في تقرير لها استمرار ضخ كميات من السلع داخل المنافذ والمعارض لتوفيرها للمواطنين بسعر مخفض.