«تموين القاهرة»: زيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز بنسبة 20% في رمضان

كشفت مديرية التموين بالقاهرة عن طرح وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية لدى البدالين التموينين وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي من خلال 1760 منفذًا تموينيًا، لحوالي 6.8 مليون مواطن.

زيادة حصة القاهرة

وأشارت المديرية في بيان، إلى زيادة حصة محافظة القاهرة من البوتاجاز خلال شهر رمضان 2024 بنسبة 20% عن الشهر السابق حيث تبلغ مليون و591 ألف أسطوانة منزلية وتجارية، علاوة على تسكين مفتش بمستودعات البوتاجاز الرئيسية للإشراف على التوزيع وتسليم حصص سيارات شباب الخريجين وهي: القطامية، الزاوية الحمراء الرئيسى، مدينة السلام الرئيسي، عين الصيرة الرئيسي، حلوان، التبين.

حملات على الباعة

وأوضحت تموين القاهرة أنه يتم تكليف مديري الإدارات بتكثيف الحملات على الباعة الجائلين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم حرصا على توفير السلع الاستراتيجية بالسعر الرسمي، والتنسيق مع الشركات لطرح أى كميات من أسطوانات البوتاجاز المنزلية من الاحتياطى الاستراتيجى بأي منطقة تعاني من اختناق في الكميات التىتم تسليمها للمستودعات وسيارات شباب الخريجين منعا لشكاوى المواطنين.