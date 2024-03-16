فتح باب الاشتراك باللجان النوعية في اتحاد الناشرين المصريين

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران، فتح باب الاشتراك باللجان النوعية بالاتحاد، على خلفية تشكيل هيئة المكتبة، بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد.

طرح أفكار للنهوض بالمرحلة التاريخية

وقال الاتحاد، في بيان صحفي: «جرى فتح باب الاشتراك باللجان النوعية بالاتحاد، قدم وشارك واندمج بالعمل العام بالاتحاد».

وطالب الاتحاد، الناشرين بطرح أفكارهم للمشاركة في النهوض بالمرحلة التاريخية التي تمر بها مهنة النشر، مؤكدا: «منفتحون تماما على كل التيارات والأفكار التي طُرحت وستطرح».

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، في تشكيله الجديد بمقر الاتحاد، تشكيل هيئة المكتب واللجان النوعية للاتحاد، على النحو التالي:

جرى اختيار فريد زهران، رئيسا، وأحمد بدير، وكيلا، ومحمد عبد المنعم، أمينا عاما، وأحمد رشاد، أمينا للصندوق.

تشكيل اللجان النوعية

وجاء تشكيل اللجان النوعية، على النحو التالي:

• لجنة حرية النشر

• لجنة المعارض العربية والدولية

• لجنة التطوير المهني

• لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية

• لجنة فض المنازعات

• لجنة العلاقات العامة والتسويق

• لجنة الإعلام

• لجنة النشاط الاجتماعي