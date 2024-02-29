تأجيل انتخابات التجديد النصفي لـ«الناشرين المصريين» لعدم اكتمال النصاب القانوني

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده تأجيل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، على أن تجرى الانتخابات يوم 7 مارس المقبل في مقر الاتحاد بالدقي.

وقال الاتحاد في بيان صحفي، إنه في ضوء الإعلان عن عقد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين المصريين وإجراء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد، وذلك يوم الخميس الموافق 29 فبراير الجاري، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لعقد اجتماع الجمعية العمومية، وطبقا لما تنص عليه المادة رقم 16 من قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965، تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات التجديد النصفي لمدة أسبوع.

وأضاف أن اجتماع الجمعية العمومية والانتخابات ستعقد الخميس المقبل الموافق 7 مارس في الحادية عشر صباحا بمقر الاتحاد، وستبدأ فعاليات الجمعية العمومية في الحادية عشر صباحا.

المرشحون في انتخابات اتحاد الناشرين

ويتنافس على مقاعد مجلس إدارة الاتحاد الستة كل من:

1- أحمد سعيد عبد المنعم سيد.

2- أحمد عبد المنعم أحمد سيد أحمد.

3- أحمد محمد عصام أحمد بدير.

4- أحمد محمد محمد رشاد أحمد.

5- الجميلى أحمد شحاتـة حسن.

6 - حسام حامد السيد عبد المطلب.

7- رضا محمد عوض فودة.

8- فتحي عبد المقصود حسن زين.

9- محمد إبراهيم إبراهيم العبسي.

10- محمد فريد سعد زهـران.

11- محمد نبيه عبد التواب بيومي

12- محمود خلف الله دردير زيدان.

13- محمود عبد النبى محمود أحمد.

14- ممدوح علي أحمد محمد.

15- وائل صلاح الدين علي الملا.

16- وليد محمد أحمد مصطفى.

وذلك بعد انسحاب زياد إبراهيم عبد المجيد دار بيت الياسمين، ومحمد نجاح محمد دار الرسم بالكلمات.