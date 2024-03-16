أسعار البترول عالميا تحقق مكاسب أسبوعية بقيمة 4%

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في المكاسب الأسبوعية بقيمة تقدر بنحو 4% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي أمس الجمعة، حيث أغلقت العقود الآجلة لخام برنت عند 85.34 دولار بمكاسب أسبوعية نحو 3.9%، فيما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي عند 81.04 دولار للبرميل مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً نحو 3.8%.

وقالت وكالة «رويترز» إن أسعار البترول العالمية استقرت بالقرب من أعلى مستوى لها منذ 4 أشهر، بعد أن عزز تمديد خفض إنتاج دول «أوبك+» التوقعات بأن سوق النفط الخام يتجه نحو نقص المعروض.

ومن المرجح أن تكون حركة السعر الحالية مرتبطة بمراكز المضاربة أكثر من الأساسيات المحددة للسعر، إذ ارتفع سعر البترول الخام هذا الأسبوع بعد تراجع قيمة المخزونات الأميركية للمرة الأولى منذ يناير وتحذير وكالة الطاقة الدولية من عجز في المعروض لهذا العام، وهو ما عكس توقعات بوجود فائض في الإنتاج.

تأثير التوترات الجيوسياسية على البترول

وتؤثر التوترات الجيوسياسية مرتفعة في منطقة الشرق الأوسط على أسعار البترول، خاصة بعد أن هاجمت أوكرانيا مصفاة روسية أخرى.

وتراوحت الأسعار خلال معظم الشهر الماضي بين 80 إلى 84 دولارا للبرميل، ورفعت وكالة الطاقة الدولية الخميس الماضي توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر بعد زيادة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.