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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON drama الحلقة 7

كتب:

إسراء حامد محمد
12:00 ص | الأحد 17 مارس 2024
مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد

تتمحور قصة مسلسل كامل العدد+ 1 حول عدم قدرة دينا الشربيني في دور ليلى على الموازنة بين رعايتها لطفلها الرضيع عمر وبين رعايتها لأبنائها وأبناء شريف سلامة في دور أحمد، وبين علاقتها بزوجها الذي أصبح يشعر بالكثير من الملل بسبب تراكم المسؤوليات عليهما، فضلا عن رغبة الدكتورة ملك في التقرب منه نظرا لكونها تشعر بالحب تجاهه، لذا ينتظر الجمهور مواعيد عرض  الحلقة 7 من مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON drama.

مواعيد عرض مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 7

وعن مواعيد عرض مسلسل كامل العدد + 1 على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 7، فمن المقرر أن يتم إذاعتها في تمام الساعة 6:05 مساء عقب أذان المغرب، ليكون موعد إعادتها على القناة نفسها الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، فيما يتم عرض الحلقة اليوم الأحد على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

ومسلسل كامل العدد + 1 من بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وميمي جمال وجيهان الشماشرجي وآية سماحة، ويصنف مسلسل اجتماعي عائلي، يتناول قضية شيقة تتمثل في دور زوج الأم وزوجة الأب في حياة الأبناء.

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