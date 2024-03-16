أضرار المشروبات الغازية على الإفطار.. عسر الهضم أبرزها

السوائل بمختلف أنواعها من أهم العناصر التي ينتظرها الجميع على موائد الإفطار في شهر رمضان، لكسر صيامهم، وتعويض الجسم من السوائل المفقودة ولكن توجد بعض المشروبات التي لا ينبغي أن يبدأ بها الصائم، لأنها تسبب أعراضًا سيئة للغاية على الجسم.

وخلال السطور التالية نستعرض في التقرير التالي، أضرار المشروبات الغازية على الإفطار، وفقًا لحديث استشاري التغذية العلاجية، الدكتور شادي عبد العال لـ«الوطن».

أضرار المشروبات الغازية على الإفطار

يجب الحذر من كسر الصيام وتناول أي نوع من المشروبات الغازية على الإفطار، لأنها تسبب العديد من الأضرار، التي يكون أهمها هي عسر الهضم لأن الجهاز الهضمي يتضرر عند تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة، وتقلل تدفق الدم المحمل بالأكسجين للمعدة مما يسبب عسر الهضم، حسب استشاري التغذية العلاجية.

تسبب التهاب المعدة

تناول المشروبات الغازية على الإفطار يتسبب في التهاب المعدة، والتهاب الغشاء المخاطي للمعدة، ويسبب الشعور بآلام وحرقان في البطن، فضلًا عن الإصابة بالأنيميا لأنه الجسم يواجهه صعوبة كبيرة في امتصاص الحديد من الطعام حال شرب المشروبات الغذائية على معدة فارغة أو كسر الصيام بها «على الريق»، وفقًا لـ«عبدالعال».

ولفت إلى أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة سكريات وغازات عالية، وحمض الفوسفوريك، الذي يسبب الإصابة بهشاشة في العظام، وأنه يزداد عند الأشخاص المعتادين على كسر صيامهم أو تناول المشروبات الغازية على معدة فارغة، لأنه يسبب سوء امتصاص الجسم للكالسيوم.