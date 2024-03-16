خالد الجندي: يجوز الحلف بالنبي والمصحف (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإمام أحمد بن حنبل أجاز الحلف بالنبي، ويرى جواز الحلف بالنبي لأنه أحد شقي وأركان الإيمان وليس شركًا، موضحًا أن الحنابلة فقط دون غيرهم من أجازوا الحلف بالنبي، لأنه مبلغ عن ربه كأنه وحي والحلف بالوحي جائز.

وأشار عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر قناة «dmc»، إلى أن الحلف بالمصحف هو حلف بالله، متابعًا: «لو واحد حلف بالمصحف لا كفارة له لأنه يمين غموس يستوجب النار»، موضحًا أنه عند الحلف بالمصحف لا نقصد المصحف الورق لأنه لا عاقل يقسم ببعض الأوراق.

الحلف بعزة وكلام الله حلف بصفة من صفاته

وأضاف أنه عند الحلف يكون القسم بكلام الله أي من يحلف بالمصحف كأنما حلف بالله، ولذلك من حلف بالمصحف كذب لا يستوجب كفارة، موضحًا أن الحلف بعزة وكلام وقرآن وعلم الله هو حلف بصفة من صفات الله، والصفة لا تنفك عن الموصوف.