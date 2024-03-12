خالد الجندي: الذنوب والمعاصي تحجب القلب عن الاتصال بالله

فسر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قول الله تعالى «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»، قائلا: «نزلت الآية على الذين ازدادوا في غلهم وضلالهم ومعاصيهم حتى أن الله فعل معهم فعلة يستحقونها، وهي أنه أعطاهم بالران، والران هو الصدأ الذي يُغلف القلب ويحجبه عن طاعة الله والصراط المستقيم».

واستشهد الجندي في الحلقة الثانية من برنامجه « القرآن.. أسرار وأنوار» على إذاعة راديو النيل، بحديث أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قائلا: «العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه.. وإن زاد زيد فيها حتى تعلو قلبه.. وهو الران الذي ذكر الله كَلّا.. بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ».

وتابع: «العلماء زمان قالوا إن أصعب عقوبة من الممكن أن يتعرض لها إنسان هو أنه يُحجب عن الله، والآية تتكلم عن هذه النقطة، والذي يحجب القلب عن الاتصال هو الصدأ، والصدأ هو الذنوب والمعاصي التي تتراكم على القلب ولا يستغفر منها العبد».