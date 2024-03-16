«الأرصاد» تحذر من أمطار تصل القاهرة خلال الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أمطار تصل القاهرة اليوم السبت، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد وحارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من أمطار تصل القاهرة

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تكون هناك فرص لـ سقوط أمطار تصل القاهرة اليوم وتكون خفيفة وقد تكون متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 20 و30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه اعتبارا من غد الأحد، تكون هناك فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق، وتكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومناطق من شمال ووسط الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 37 والصغرى 16 درجة مئوية.