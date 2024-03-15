حالة الطقس غدا السبت.. ظواهر جوية وأمطار تصل إلى القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا السبت، متوقعة أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد خلال الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وإليك الظواهر الجوية غدا كما جاءت في بيان هيئة الأرصاد الجوية:

القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري

- السحب: غائم جزئيا.

- رياح نشطة أحيانا بسرعة: (30 كم/س).

- فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث (%20).

- شبورة مائية من 4 : 8 صباحا

- الحرارة تكون 13 درجة مئوية للصغرى، و22 درجة للعظمى.

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية

- غائم جزئيا

- معتدلة (26 كم/س)

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة بنسبة حدوث (%30)

- شبورة مائية

- الحرارة تكون 12 درجة مئوية للصغرى، و19 درجة للعظمى.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

- غائم جزئياً

- معتدلة (24 كم/س)

- شبورة مائية

- الحرارة تكون 12 درجة مئوية للصغرى، و19 درجة للعظمى.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

- مشمس

- معتدلة (24 كم/س)

- الحرارة تكون 17 درجة مئوية للصغرى، و18 درجة للعظمى.

شمال الصعيد

- غائم جزئيا

- معتدلة (28 كم/س)

- شبورة مائية

- الحرارة تكون 12 درجة مئوية للصغرى، و29 درجة للعظمى.

جنوب الصعيد

- مشمس

- معتدلة (28 كم/س)

- الحرارة تكون 17 درجة مئوية للصغرى، و35 درجة للعظمى.