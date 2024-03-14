الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. هل تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الجمعة، متوقعة استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة، بدءا من شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحري، وصولا إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا الجمعة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن قيم الحرارة العظمى ستنخفض بين 2 لـ3 درجات عن الحرارة المسجلة اليوم، بسبب كتل هوائية باردة قادمة من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، تعمل على أنخفاض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، والذي يمثل الأيام الأخيرة من فصل الشتاء، مع استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة.

طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد

وأضافت الأرصاد أن محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ستظل متاثرة بالكتل الهوائية الصحراوية الشديدة الحرارة، وذلك حتى منتصف الأسبوع القادم، إذ تتراوح درجات الحرارة من 35 لـ37 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا الجمعة 15-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- الوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة.