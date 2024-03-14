تقلبات شديدة.. تعرف على حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ البلاد شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة على مدار اليومين الماضيين بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من 4 إلى 5 درجات مئوية، كما سجلت بعض المحافظات كالصعيد ارتفاعات ملحوظة، إذ وصلت قيم الحرارة بها إلى 36 درجة مئوية، بينما القاهرة كانت 27 درجة مئوية.

وأضافت «منار غانم» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر وهالة الحملاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نتأثر اليوم بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، وبالتالي يحدث انخفاضًا خفيفًا وتدريجيًا في قيم درجات الحرارة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وبعض المناطق من محافظات شمال الصعيد، والمتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية، وهذا أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام».

الطقس اليوم على مختلف المحافظات

وتابعت أنَّ طقس اليوم سيكون دافئ بشكل كبير على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أما المناطق الجنوبية المتمثلة في شمال وجنوبي الصعيد وسيناء تشهد طقسا يتراوح بين مائل للحرارة وحار، وذلك خلال فترة النهار خاصة مع شدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة.

درجة الحرارة المتوقعة ليلًا

وأشارت إلى أنَّ الليلة الماضية سجلت درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، والمتوقع أن تسجل الصغرى بالليلة المقبلة ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية، مشيرًا إلى أنَّ الأجواء ليلا بادرة في معظم المحافظات خاصة في ساعات الليل المتأخر حتى ساعات الصباح الباكر.