توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة.. تقلبات جوية وعودة الأمطار الغزيرة

تشهد توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، حدوث تقلبات جوية حادة وعودة الأمطار الغزيرة التي تضرب عددًا كبيرًا من المحافظات، بنسبة تتراوح بين 30 و60% تقريبًا، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، ونشاط حركة الرياح التي تُزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أغلب الأنحاء، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في توقعاتها لأحوال الطقس الأيام المقبلة.

وفي السطور الآتية، تستعرض توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة في جميع المحافظات، وتحذيرات هيئة الأرصاد من تقلبات جوية وعودة الأمطار الغزيرة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

الطقس غدا في مصر

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ الطقس غدا في مصر، من المتوقع أنّ يشهد سقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، والصحراء الغربية بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع كالآتي:

أحوال الطقس الأيام المقبلة

وكشفت الأرصاد توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يشهد اضطرابات في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار قد تصل إلى غزيرة في بعض الأحيان، اعتبارًا من الأحد 17 مارس المقبل، ومن المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة أحيانًا على العديد من المناطق في شمال وجنوب البلاد، يصاحبها نشاط في حركة الرياح، إذ تأتي حالة الطقس في الأيام المقبلة بجميع المحافظات كالآتي:

الأحد: سقوط أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث من 30 وحتى 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، والصحراء الغربية، والوجه البحري، وسيناء، ومدن القناة، ومناطق من شمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

ويزداد نشاط حركة الرياح على فترات متقطعة بمناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

الاثنين 18 مارس 2024: سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من جنوب ووسط الصعيد إضافة إلى محافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع سقوط متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة بنسبة حدوث 30 لـ40% على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، وخليج السويس، ومدن القناة، وتنشط حركة الرياح على أنحاء البلاد كافة على فترات متقطعة مما يتسبب في زيادة الإحساس ببرودة الجو.

الثلاثاء 19 مارس 2024: سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، في مناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية، وخليج السويس، ومدن القناة، وسيناء.

الأربعاء 20 مارس 2024: سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على فترات متقطعة في مناطق من السواحل الشمالية، وأقاليم شمال الوجه البحري.