يحرص الأهالي في مختلف محافظات مصر على معرفة مواقيت الصلاة منها موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 16-3-2024، وهو سادس أيام شهر رمضان المبارك الموافق 1445 هجرية، وذلك حتى يتناولوا وجبة الإفطار بعد الصيام عن الطعام.

وتُعد الصلاة من الطاعات والعبادات الأساسية خلال الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 16-3-2024

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لسنة 1445 هجرية لمحافظة بورسعيد والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 16-3-2024 الموافق 6 من شهر رمضان الكريم، سيكون في تمام الساعة 6:00 مساء.

عدد ساعات الصيام في بورسعيد

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المعظم فإن عدد ساعات الصيام والتى تبدأ من موعد أذان الفجر وحتى موعد أذان المغرب في بورسعيد وهي 13:08 ساعة، حيث حددت موعد الإفطار في شهر رمضان مع موعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 16-3-2024، سادس أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:00 وستزيد تدريجيا ساعات الصيام مع زيادة ساعات النهار بمقدار دقيقة كل يومين تقريبا.

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد

كما يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلوات المفروضة على مدار اليوم، حيث إن موعد أذان الفجر في الساعة 4:32 صباحا، والشروق 5:59 والظهر 11:59 مساء، والعصر 3:25 مساء، وموعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم السبت 16-3-2024، هو 6:00 والعشاء 7:18 مساء.