موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024 وعدد ساعات الصيام

تشهد محافظة البحر الأحمر أجواء رمضانية وروحانيات عطرة في سادس أيام شهر رمضان الكريم، حيث يؤدي المسلمون فريضة الصلوات الخمس في أوقاتها، لذا يهتمون بمعرفة موعد أذان المغرب حرصا على أداء الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024

وتقدم «الوطن»، خدمة معرفة موعد أذان المغرب، إذ أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر موعد أذان المغرب اليوم السبت 16-3-2024 في تمام الساعة 5:54 مساءا، ويزيد كل يوم دقيقة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، يحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة المصرية.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-2024

وتبلغ عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم السبت 16-3-202413 13 ساعة و40 دقيقة، بحسب إمساكية محافظة البحر الأحمر، الصادرة من الهيئة العامة للمساحة المصرية.

وخصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر 340 مسجدا لأداء صلاة التراويح، و163 مسجدا للتهجد، و9 مساجد للاعتكاف بمدن المحافظة، وذلك لإعمار بيوت الله في شهر رمضان.