اختتام برنامج المرحلة السادسة من جامعة الطفل بكفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم السبت، حفل ختام برنامج المرحلة السادسة من جامعة الطفل بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، في رحاب كلية التربية النوعية، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور أميرة عكاشة، المنسق العام للبرنامج.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وطلاب جامعة الطفل وأولياء أمورهم.

ختام برنامج المرحلة السادسة من جامعة الطفل

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ جامعة الطفل هو مشروع قومي تتبناه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي في مجال التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم واكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو أحد برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الأكاديمية لجميع الأطفال وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة بدعم واهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أنّ صناعة الموهوبين مشروع قومي يرعي العقول المبدعة لدعم البحث العلمي، ويُوفر بيئة حاضنة للمبتكرين سواء كانوا تابعين لجامعة الطفل أو من مختلف المراحل الدراسية في الجامعة، موجهاً الشكر لأكاديمية البحث العلمي لتبنيها الفكرة، كما وجّه الشكر إلى الدكتورة أميرة عكاشة، منسق البرنامج وفريق العمل بالجامعة.

أشادت الدكتور أميرة عكاشة، منسق البرنامج، برعاية واهتمام ودعم الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، ببرنامج جامعة الطفل، وكذلك جهود جميع المشاركين في البرنامج، لافتةً أنّ الهدف من البرنامج هو تعريف طلاب جامعة الطفل على إمكانيات الكليات والمعاهد بجامعة كفر الشيخ، نظراً لما توفره من فرص متعددة في كافة المجالات في سوق العمل، وممارسة الأنشطة الثقافية، والرياضية، والفنية، والترفيهية، بجانب الأنشطة التفاعلية والتي يتعرفون من خلالها على العديد من الموضوعات المهمة، والتي تذكي روح الانتماء لدى الأطفال.

توزيع شهادات التقدير للمدربين والأطفال

وفي نهاية حفل ختام برنامج جامعة الطفل، وزع الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، شهادات التقدير للمدربين والأطفال.