معجزات ليلة الإسراء والمعراج.. أبرزها رؤية سيدنا محمد للجنة والنار

تعد رحلة الإسراء والمعراج من المعجزات التي حدثت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لاحتوائها على أمور لا يستطيع البشر القيام بها، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم 8 معجزات ليلة الإسراء والمعراج ذُكرت في القرآن الكريم، ولعظمة ما حدث في تلك الليلة أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم سورة تحمل اسم الإسراء، وتتناول قصة الإسراء بسيدنا محمد من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم المعراج به إلى السماء السابعة.

8 من معجزات الإسراء والمعراج

وعن معجزات الإسراء والمعراج، رصد القرآن الكريم والسنة النبوية 8 معجزات حدتث لـ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، وهي:

- انتقال النبي من مكة إلى بيت المقدس ثم عودته في نفس الليلة.

- رؤية النبي لجبريل عليه السلام.

- بلوغ النبي لسدرة المنتهى.

- بلوغ النبي البيت المعمور.

- رؤية النبي لأربعة أنهار.

- فرض الصلاة على النبي.

- رؤية النبي للجنة والنار.

- رؤية النبي للأنبياء والمرسلين.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وتتميز ليلة الإسراء والمعراج بمكانة وقدسية خاصة في نفوس المصريين، إذ يحرصون فيها على التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، ومنها الدعاء والصيام، وحول موعد ليلة الإسراء والمعراج فتوافق ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 1445، الموافق 8 فبراير 2024.