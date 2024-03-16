أسما شريف منير: رغم ظروفي الصعبة.. رفضت إعلان في رمضان تضامنًا مع غزة

قالت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، إنها رفضت خلال الأيام الماضية إعلان لإحدى شركات المُقاطعة وكان من المقرر عرضه في رمضان، تضامنًا مع الأحداث والأوضاع في قطاع غزة، وتضامنا مع الأطفال هُناك.

وقالت أسما في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مبسوطة ومش مصدقة إني قدرت أرفض الإعلان، رغم الظروف المادية الصعبة اللي بمر بيها الأيام دي، أنا مش زي ما الناس فاكره بنت شريف منير، يعني مبيعديش عليا أوقات ماديًا وظروف صعبة، أنا بقالي 18 سنة مسؤولة عن نفسي بشكل كامل، ومش متعودة اني أطلب مساعدة من حد، وبابا بيتضايق من ده جدًا وبيسألني انتي ليه مبتطلبيش لكن أنا مبحبش كده».

وأكدت أسما أنها لم ولن تندم على هذا الإعلان أو الرقم الكبير المعروض عليها، ومتأكدة بأن الله سيرسل لها ما يعوضها، لكنها سعيدة وتشعر بالفخر بهذه الخطوة.