أسما شريف منير تظهر بالحجاب.. «نفسي ألبسه لآخر يوم في عمري»

ظهور جديد سجلته أسما شريف منير مرتدية الحجاب، تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، إذ ظهرت مرتدية الحجاب في مظهر مميز أثار إعجاب متابعيها، خاصةً بعد تعليقها على المقطع المصور الذي قامت بنشره عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام».

حجاب بني اللون، ظهرت به أسما شريف منير، ابنة الفنان شريف منير في آخر منشوراتها عبر حسابها الرسمي، مع تعليق بشأن رغبتها في ارتداءه في القريب العاجل.

أسما شريف منير تظهر بالحجاب.. ما القصة؟

«يا رب نفسي أقدر ألبس الحجاب»، بهذه الكلمات علقت أسما شريف منير على ظهورها وهي ترتديه، عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، مضيفة: «نفسي عمري ما أقلعه أبدا لحد آخر يوم في عمري».

واختتمت أسما شريف منير تعليقها على ارتداء الحجاب: «يا رب قدرني واديني القوة اني أعمل كده في يوم قريب».

تعليقات الجمهور على ظهور أسما شريف منير بالحجاب

الفيديو الذي نشرته أسما شريف منير بالحجاب، أثار إعجاب متابعيها، وانهالت التعليقات والدعوات على المنشور الخاص بها، وكتبت إحدى المتابعات لها: «شكلك مألوف أوي بيه كأنك لابساه من زمان، حسيت بكده معرفش ليه»، وعلق آخر: «قناعتك أنه فرض ورغبتك في لبسه ده دليل كافي أنك هتلبسيه، هي مسألة وقت، ادعي كتير»، بينما كتبت أخرى: «ربنا ينور قلبك وروحك يا رب، جميلة بالحجاب».

أسما، هي نجلة الفنان شريف منير، وتعمل كخبيرة تجميل، كما عملت كمساعد مخرج في وقتٍ سابق، فضلا عن تقديمها برنامج برفقة والدها عبر شاشة ON يحمل اسم «أنا وبنتي»، وهي خريجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.