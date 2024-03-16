«واحد من الناس» يتجول في 6 أكتوبر.. و«الليثي»: «العامل أساس نجاح مصر»

التقى الإعلامي عمرو الليثي، خلال جولة له في شوارع مصر عبر الفقرة الثابتة ببرنامجه «واحد من الناس» في شهر رمضان، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، بعدد من المكافحين الذين يكدون لكسب الرزق الحلال.

«واحد من الناس» يسأل عمال «سكن مصر»

وخلال جولة لسيارة «واحد من الناس»، توقفت عند موقع إنشاءات به عمال، ويتبع مشروع إسكان متوسط للشباب بمدينة السادس من أكتوبر، واسم المشروع «سكن مصر»، ووجدت أسرة البرنامج أن العمال يواصلون عملهم في شهر رمضان، ليعلق الإعلامي عمرو الليثي: «العامل المصري أساس نجاح مصر، لأن هو من يعمرها ويبنيها في كل مكان، وبدون العامل ليس ممكنناً بناء أو تشييد موقع».

جوائز نقدية ومالية للفائزين من البرنامج

ووجه «الليثي»، خلال فقرة البرنامج، العديد من الأسئلة البسيطة على العمال لتيسير فوزهم بجوائز نقدية يمنحها البرنامج، وكان السؤال الأول: «من هي مرضعة سيدنا محمد – صلى الله عليه وسلم؟»، وكانت إجابات العمال أن مرضعة النبي محمد هي السيدة حليمة السعدية، ليفوز اثنين منهما مناصفة بجائزة البرنامج الأولى، وهي عبارة عن مبلغ مالي 5 آلاف جنيه.

أما السؤال الثاني فكان حول المعمار، «ما هو الشيء المُستخدم في البناء، ولكنه لا يسير أو يتحرك إلا إذا ضُرب على رأسه؟»، ليجيب أكثر من واحد بين العمال أنه «المسمار»، وتم توزيع مبلغ مالي 3 آلاف جنيه على الفائزين، فيما كان السؤال الثالث للبرنامج يدور حول مسلسل «المعلم» الذي يُعرض على قناة «الحياة» خلال شهر رمضان: «من هو بطل المسلسل»، ليجيب أحد العمال: «الفنان مصطفى شعبان»، ويُمنح جائزة نقدية بقيمة 2000 جنيه.