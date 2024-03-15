«دمعت من الفرحة».. 5 آلاف جنيه جائزة «واحد من الناس» للحاجة تعويضة

«الخير إننا نراعي المشاعر ونجبر الخواطر، ولا تدع من أمامك يستشعر الحاجة أو العوز»، بهذه الكلمات استهل الإعلامي عمرو الليثي إحدى فقرات برنامجه «واحد من الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الحياة»، والتي يلتقي خلالها بالبسطاء والمكافحين ويحاول تحقيق بعض أمنياتهم محافظًا على عشوائية الاختيار، وأن تكون الصدفة الأساس في هذا اللقاء.

الحاجة تعويضة.. 75 عاما وتتكفل بأحفادها

الحاجة تعويضة بائعة الخضار صاحبة الـ75 عاماً، التقى بها الإعلامي عمرو الليثي، والذي أخبرته بأنها تعمل في بيع البقدونس والجرجير والبصل، وتبدأ عملها يومياً في السابعة صباحاً ولديها 3 أحفاد صغار من ابنها المتوفى، وتركتهم أمهم لها بعد أن تزوجت لتتحمل هي مسؤولية تربيتهم والإنفاق عليهم، وعن دخلها تقول: «كل يوم برزقه، يوم يدخل لي 50 جنيه وآخر لا اتكسب سوى مبلغ بسيط».

5 آلاف جنيه مكافأة للحاجة تعويضة

يقول «الليثي»، في برنامجه: «الصدفة جمعت واحد من الناس ببائعة خضار مكافحة»، وعندما سألناها عما تريد، قالت: «عايزة من ربنا الستر»، «الستر والعافية ودوامها أجمل نعمة.. عايزة ربنا يحفظ لي نور عنيا»، وطلبت الكشف على نظرها، ليفاجئها بجائزة من البرنامج «تخليها تدمع من الفرحة.. مكافأة نقدية بمبلغ 5 آلاف جنيه».